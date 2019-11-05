Son Dakika Haberleri: Tokat'ta ücretsiz düğün salonu uygulaması
Son Dakika Güncel Tokat'ta ücretsiz düğün salonu uygulaması

Tokat'ta ücretsiz düğün salonu uygulaması

7 saat önce

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, düğün salonu yaparak ve ücretsiz bir şekilde halkın yararlanmasını sağlayacaklarını söyledi.

Tokat'ta ücretsiz düğün salonu uygulaması, System.String[]

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, düğün salonu yaparak ve ücretsiz bir şekilde halkın yararlanmasını sağlayacaklarını söyledi.


Tokat'ta mahalle buluşmalarına devam eden Başkan Eroğlu'nun 13. durağı Çay Mahallesi oldu. Mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini yerinde dinleyen Başkan Eroğlu, teknik ekibi ve mahalle muhtarıyla birlikte incelemelerde bulundu. Şeyh-i Şirvani Hz.'nin bulunduğu nokta dolayısıyla Çay Mahallesi şehrin en önemli mahallelerinden birisi olduğunu ifade eden Başkan Eroğlu, "Tokatlıların bize verdiği yetki ile ikinci dönemde yola revan olduk. 6 aylık bir süreyi geride bırakıyoruz. Mahallelerimizi ziyaretlere başladık. Bu ziyaretlerimizde hem teşekkür ediyoruz hem de önümüzdeki 2020 yılında mahallelerimize neler yapılacağını beraberce konuşup, görüşüyoruz" dedi.


Başkan Eroğlu, kentte nüfus artışına dikkat çekerek, "Biz göreve geldiğimiz merkez nüfusumuz 138 bin iken bugün bu sayı 155 bini buldu. Yılda 4-5 bin nüfus artışı var. Bu şehir 10 seneye kalmaz 200 bini bulacaktır. Bizlerde şehri bu artışa göre planlamak zorundayız. Yatırımcıların gelmesi konusunda belediye olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Belediyeler fabrika açamaz ancak yatırımcının gelmesi, fabrika açacak kişilerin Tokat'a gelmesi noktasında girişimlerde bulunabiliriz. Bu şehri tanıtmak, onları buraya getirmek, onlara imkanlar sağlamak bize düşen görevdir. Son 5 yıl içerisinde 3 bine yakın insanımız istihdam edildi. 7 yeni fabrika açıldı ve bugün OSB'de 5 bine yakın insanımız çalışıyor. Hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu çalışan sayısını 10 bine çıkarmaktır. Halk Günü toplantılarımızda öne çıkan en önemli konu iş konusudur. Bütün bunlara cevap bulmamız lazım. Ne kadar çok yatırımcı gelirse Tokat büyür" diye konuştu.


Ücretsiz düğün salonu uygulaması


Başkan Eroğlu, ücretsiz düğün salonu uygulamasını Çay Mahallesinde başlatacaklarını ifade ederek, "Düğün salonumuzu yapacağız ve ücretsiz bir şekilde halkımızın yararlanmasını sağlayacağız. 2020 yılında bunun adımını atacağız, şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Yine mahallemizde yeni park alanları oluşturarak yeni dönemde iki tane yeni park yapacağız" ifadelerini kullandı. - TOKAT

Eyüp Eroğlu, Tokat, Çay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düğünde damadın cebinden para çaldı, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı
Defineciler suçüstü yakalandı: Osmanlı dönemine ait 44 adet sikke ele geçirildi Ünlü anketçi Murat Sarı erken seçim için tarih verdi: 2020 yılının sonunda ya da 2021 yılının başında seçim bekliyoruz Kaldırımda yaşayan 81 yaşındaki kadın için kaymakam harekete geçti! Artık huzurevinde kalacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 18:00:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta ücretsiz düğün salonu uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]