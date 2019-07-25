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Tokat'ta uçurtma şenliği

55 dakika önce

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencileri için uçurtma şenliği düzenlendi.

Tokat'ta uçurtma şenliği, System.String[]
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencileri için uçurtma şenliği düzenlendi.
İlçe Müftülüğünce yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik uçurtma şenliği gerçekleştirildi.
İlçe stadyumunda düzenlenen programa aileleri ile katılan öğrenciler doyasıya eğlendi.
Şenliğe Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz ile katılan Kaymakam Murat Mete, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.
Reşadiye, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:05 Kaynak: AA
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