Uçuruma devrilen pikaptaki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Tokat'ta yaklaşık 70 metrelik uçuruma devrilen pikaptaki 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.
H.A. (54) idaresindeki 60 EJ 093 plakalı pikap, Tokat- Niksar kara yolu Mercimekdüzü mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 70 metrelik uçuruma devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan A.B. (13), N.B. (40), K.G.A. (22) ve A.S. (48) yaralandı.
Araçta sıkışan 2 yaralı AFAD ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu kurtarıldı.
Yaralılar ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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