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Uçuruma devrilen pikaptaki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Uçuruma devrilen pikaptaki 5 kişi yaralandı

10.02.2022 10:20

Tokat'ta yaklaşık 70 metrelik uçuruma devrilen pikaptaki 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

Tokat'ta yaklaşık 70 metrelik uçuruma devrilen pikaptaki 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

H.A. (54) idaresindeki 60 EJ 093 plakalı pikap, Tokat- Niksar kara yolu Mercimekdüzü mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 70 metrelik uçuruma devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan A.B. (13), N.B. (40), K.G.A. (22) ve A.S. (48) yaralandı.

Araçta sıkışan 2 yaralı AFAD ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uçuruma devrilen pikaptaki 5 kişi yaralandı
Uçuruma devrilen pikaptaki 5 kişi yaralandı
Uçuruma devrilen pikaptaki 5 kişi yaralandı
Uçuruma devrilen pikaptaki 5 kişi yaralandı
Uçuruma devrilen pikaptaki 5 kişi yaralandı
Uçuruma devrilen pikaptaki 5 kişi yaralandı
Uçuruma devrilen pikaptaki 5 kişi yaralandı

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Niksar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uçuruma devrilen pikaptaki 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uçuruma devrilen pikaptaki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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