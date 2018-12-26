Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Ulaşıma Kar Engeli

Tokat'ta Ulaşıma Kar Engeli

1 saat önce

İl genelinde kar yağışı nedeniyle Tokat-Sivas ve Tokat-Niksar kara yollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

İl genelinde kar yağışı nedeniyle Tokat- Sivas ve Tokat- Niksar kara yollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Tokat-Sivas kara yolunun Çamlıbel ve Kızıliniş mevkilerinde yoğun kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar karda mahsur kaldı.

Kara yollarının küreme araçları ise tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat-Niksar kara yolunda da yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor. Yolun Ormanbeyli köyü yakınlarında bazı tır ve çekiciler mahsur kaldı.

Bu arada il genelinde de yoğun kar yağışı etkili oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:23 Kaynak: AA

Niksar, Sivas, Tokat, Kar, Güncel
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