Tokat'ta Ulaşıma Kar Engeli
1 saat önce
Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Tokat
'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Tokat'ta gece saatlerinde yağmur yağışı yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kar
yağışının etkili olduğunu Tokat- Sivas
, Tokat-Reşadiye- Niksar
karayollarında ulaşımda aksamalar yaşandı. Bölge trafik ekipleri ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin vermezken, diğer araçlarından yola kar lastiği olan ve zincir takan araç sürücülerinin geçişine izin verildi. Sabah
saatlerinde işe gitmek için servislerle yola çıkan bir çok vatandaş Geyraz Mahallesindeki uygulama noktasında bekletildi. Yoğun kar yağışı altında zincir takan sürücülerin Tokat'tan Sivas istikametine geçişine izin verildi. - TOKAT
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:01 Kaynak: İHA
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