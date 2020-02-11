Tokat'ta ulaşıma 'kar' engeli - Son Dakika
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Tokat'ta ulaşıma 'kar' engeli

6 saat önce

Sivas Karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Tokat'ta ulaşıma 'kar' engeli, System.String[]

TOKAT'ta, etkili olan kar yağışı nedeniyle Tokat- Sivas Karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Tokat-Sivas Karayolu'nda ulaşımı aksattı. Trafik ekiplerince Tokat'tan Sivas yönüne giden TIR ve benzeri yüksek tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Kar lastiği bulunduran kamyon ve otomobillerin seyrine izin verilirken, ağır tonajlı araçlar yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonunda bekletiliyor. Karayolları ekipleri ise karla kaplanan yolun trafiğe açık tutulması için çalışmalarını sürdürüyor.


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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:30 Kaynak: DHA
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