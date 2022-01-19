Tokat'ta ulaşıma 'kar' engeli (2) - Son Dakika

5 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Tokat'ta etkili olan kar yağışı sonrası Valilik, 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini duyururken, Tokat merkez ve 6 ilçede ise taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi. Tokat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimizde yoğun kar yağışı nedeniyle, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü, Almus, Başçiflik, Niksar, Reşadiye ve Yeşilyurt ilçelerimizde tüm okullarımızda; Tokat Merkez, Erbaa, Turhal, Zile, Artova, Pazar, Sulusaray ilçelerimize bağlı köy ve kasaba okullarımız ile taşıma kapsamında olan öğrencilerimiz için eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca eğitim öğretime ara verilen yerlerde, kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır."