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TOKAT'TA, ULUSLARARASI EKOTURİZM ÇALIŞTAYI BAŞLADI - Son Dakika

TOKAT'TA, ULUSLARARASI EKOTURİZM ÇALIŞTAYI BAŞLADI

27.07.2021 14:34

TOKAT'ta başlayan 'Uluslararası Ekoturizm Çalıştayı'nda, kent ve ülke turizmine katkı için neler yapılabileceği değerlendirilip, kentin tarihi ve turizm potansiyeli anlatılacak.

TOKAT'ta başlayan 'Uluslararası Ekoturizm Çalıştayı'nda, kent ve ülke turizmine katkı için neler yapılabileceği değerlendirilip, kentin tarihi ve turizm potansiyeli anlatılacak.

Tokat Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Uluslararası Ekoturizm Derneği iş birliğiyle düzenlenen 'Uluslararası Ekoturizm Çalıştayı'nda, 22 ülke büyükelçisi ile 245 yerli ve yabancı katılımcı yer aldı. Çalıştay için Tokat'a gelenler, ilk olarak kentteki tarihi mekanları gezdi. Tarihi Sulu Sokak Çarşısı'ndaki müze, Deveciler Hanı ve Arastalı Bedesten'i gezen katılımcılar, rehberlerden eserlerle ilgili bilgi aldı, Tokat Belediyesi Şehir Müzesi önünde de Çorum Belediyesi Mehteran ekibinin gösterisini izledi.

Uluslararası Ekoturizm Derneği Başkan Yardımcısı Murtaza Kalender, dernek olarak 16'ncı etkinliği, Tokat'ta gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Büyükelçiler ve 250'ye yakın yerli ve yabancı katılımcıyla, yaklaşık bin kişilik etkinlik yapacağız. Tokat Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu'nun destekleriyle yaptığımız bu etkinlikte değerli büyükelçilerimizi getirdik. Şehir müzemizi, diğer müzelerimizi ve tarihi sokağımızı gezdirdik. Amacımız, Tokat'ı uluslararası turizm platformunda en iyi şekilde temsil etmek. Sadece ulusalda değil uluslararasında da desteklemek" dedi.

'AMAÇ, TURİZM POTANSİYELİNİ ÜST SEVİYELERE ÇIKARMAK'

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise, "Tokat'ımızı özellikle turizmde, tanıtım noktasında daha önemli noktalara getirmek, şehrimizin turizm potansiyelini daha üst seviyelere çıkartmak ve Türkiye'de de önemli bir turizm merkezlerinden birisi yapmak konusunda da önemli adımlar atmaya başladık, devam ediyoruz. Bunlardan biri de bu organizasyon. Hem çalıştay, hem de gezi şeklinde, gelen 300 misafire ev sahipliği yapacak olan organizasyondur" ifadelerini kullandı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise "Tokat'taki organizasyonun, yabancı konukların Türk insanının kültürü, örf ve ananelerini öğrenmeleri açısından önemli. Bu kadar güler yüzlü insanı gördükten sonra ülkelerine gittiklerinde anlatırlar. Türklere ön yargıyla bakmamış olurlar. Bu çok güzel organizasyonun bir diğer ayağını Kemer'de yapmak istiyoruz" diye konuştu.

TOKAT'TA, ULUSLARARASI EKOTURİZM ÇALIŞTAYI BAŞLADI
TOKAT'TA, ULUSLARARASI EKOTURİZM ÇALIŞTAYI BAŞLADI
TOKAT'TA, ULUSLARARASI EKOTURİZM ÇALIŞTAYI BAŞLADI
TOKAT'TA, ULUSLARARASI EKOTURİZM ÇALIŞTAYI BAŞLADI
TOKAT'TA, ULUSLARARASI EKOTURİZM ÇALIŞTAYI BAŞLADI
TOKAT'TA, ULUSLARARASI EKOTURİZM ÇALIŞTAYI BAŞLADI
TOKAT'TA, ULUSLARARASI EKOTURİZM ÇALIŞTAYI BAŞLADI
TOKAT'TA, ULUSLARARASI EKOTURİZM ÇALIŞTAYI BAŞLADI

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Tokat Belediyesi, Turizm, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TOKAT'TA, ULUSLARARASI EKOTURİZM ÇALIŞTAYI BAŞLADI - Son Dakika


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