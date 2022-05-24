Tokat'ta üniversite öğrencilerinden organ bağışına destek - Son Dakika
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Tokat'ta üniversite öğrencilerinden organ bağışına destek

24.05.2022 10:45
Tokat'ta üniversite öğrencilerinden organ bağışına destek

Tokat'ta Yeşilay'ın etkinliğinde üniversite öğrencileri organ bağışına destek verdi.

Tokat'ta Yeşilay'ın etkinliğinde üniversite öğrencileri organ bağışına destek verdi.

Almus ilçesinde düzenlenen 10. Yeşilay bisiklet turunda, Tokat İl Sağlık Müdürlüğü ve Tokat Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü stant açtı.

Sağlık Müdürlüğü görevlileri, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencilerine organ bağışı farkındalığı hakkında bilgi verdi.

Öğrenciler standa ilgi gösterdi. Görevliler gönüllülerden bağış aldı.

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Kaynak: AA

Üniversite, Yeşilay, Almus, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta üniversite öğrencilerinden organ bağışına destek - Son Dakika


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