Tokat'ta üretilen hediyelik bez torbalar Avrupa ülkelerinden talep görüyor

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bulunan tekstil atölyesinde üretilen hediyelik bez torbalar, Avrupa ülkelerinden talep görüyor.

İlçede yaşayan Türkmen aileler tarafından 7 ay önce kurulan tekstil atölyesinde üretilen ürünler, Türkiye'nin pek çok iline gönderiliyor.

Tekstil atölyesi ortaklarından Vahap Özmen, AA muhabirine, ilçede 110 Türkmen ailenin yaşadığını belirtti. Kendisinin de 15 yıldır tekstil sektöründe olduğunu aktaran Özmen, "Tekstil işinde Türkmenler olarak tecrübeliyiz. Bu nedenle ilçe merkezinde bir tekstil atölyesi kurma fikrimiz oldu. Kaymakamlık ve Belediye Başkanımızın desteğiyle atölyemizi kurduk." dedi.

Atölyelerinde çoğunluğu kadın 30 kişinin çalıştığını anlatan Özmen, resmi ve özel kurumların güvenlik görevlilerinin kıyafetlerini diktiklerini dile getirdi. Danimarka'dan 1 milyon hediyelik bez torba siparişi aldıklarını vurgulayan Özmen, "Onun üretimine başladık. İnşallah ileride 10 milyona çıkacak. Fransa'dan da 500 bin sipariş aldık. Almanya, Fransa ve Hollanda ile de görüşmemiz var. Haftalık 30 bin bez torba üretiyoruz. Danimarka'dan alınan sipariş inşallah ilçemiz ekonomisine 500 bin liralık katkı sağlamış olacak." dedi.

Özmen, siparişlerin ardından kapasitelerini artırmak için çalışmalarının sürdüğüne işaret ederek kendilerine her türlü desteği veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz'a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Yılmaz da bölgelerinde bu işi yapacak yetişmiş insan bulunduğuna dikkati çekerek "Türkmen kardeşlerimiz uzun yıllardır bu sektörde ama evlerde, kendi imkanları ile çalışıyorlardı. Biz de her türlü desteği sağlayarak evlerden değil de büyük atölyeler kurarak şirketleşme adımının atılmasını talep ettik. Arkadaşlarımıza güven verdik. Burası 30 kardeşimize ekmek kapısı oldu. İşlerini severek yapıyorlar. Şu anda da Avrupa ülkelerine bez torbalar yapılıyor." diye konuştu.