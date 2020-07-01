Tokat'ta üretilen kesme çiçekler, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor - Son Dakika

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, 20 yıl önce 5 dönüm alanda üretilmeye başlayan kesme çiçekler, Türkiye'nin 15 ilindeki mezatlarda alıcısıyla buluşuyor. Halen 202 dönüm alanda üretimi devam eden çiçeklerin ilçe ekonomisine yıllık katkısı 5 milyon TL'yi buluyor.
İlçede 2000 yılında 5 dönümlük alanda yetiştirilmeye başlanan kesme çiçeklerin üretim alanı, devletin verdiği teşvik ve desteklerle artmaya başladı. 62'si seralarda 140 dönümü ise açık alanlarda yetiştirilen gerbera, gül, soli, cipso ve glayöl cinsi çiçeklerin üretim alanı aradan geçen 20 yılda 202 dönüme ulaştı. İlçedeki üretim miktarının artmasıyla çiftçiler iç piyasanın kesme çiçek ihtiyacına da cevap vermeye başladı. Sevgililer günü, doğum günleri ve düğünler gibi özel günlerde kullanılan çiçekler toplandıktan sonra 15 ildeki mezatlara gönderilip satılıyor. Kesme çiçekçiliğin ilçe ekonomisine katkısı ise yılda 5 milyon TL'yi buluyor.
2006 yılından önce İstanbul'da kesme çiçekçilik yaptıklarını ancak memleketlerinde üretim yapmaya karar verip Erbaa'ya geldiklerini anlatan kesme çiçek üreticisi Ali Özdemir ise devletin verdiği desteklerle daha da büyütmeye, üretimi daha da verimli hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.