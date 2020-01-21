Tokat'ta üretilen sahte içki piyasaya sürülemeden yakalandı - Son Dakika

Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Aktaş ve Gümüşyurt köylerinde üretilen sahte içkiler, jandarma operasyonlarıyla piyasaya sürülemeden yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Artova ilçesine bağlı Aktaş ve Gümüşyurt köylerinde 2 şüpheli şahsın evinde ürettiği sahte rakıları şişeleyerek piyasaya süreceği duyumu aldı. Harekete geçen ekipler, yaptıkları takip ve çalışma sonrasında, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şahısların ev ve işyerlerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramada, toplamda 25 litre sahte alkollü içkiye el konulurken, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabancaya da arama kapsamında el konuldu. Şüpheliler ile ilgili adli işlemlerin yetkili makamlar kontrolünde devam ettiği bilgisine ulaşıldı. - TOKAT