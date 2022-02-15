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Tokat'ta usulsüz avlananlara ceza yağdı - Son Dakika

Tokat'ta usulsüz avlananlara ceza yağdı

15.02.2022 17:14
Tokat'ta usulsüz avlananlara ceza yağdı

Tokat'ta usulsüz avlanan 11 kişiye 14 bin 518 lira idari para cezası uygulandı.

Tokat'ta usulsüz avlanan 11 kişiye 14 bin 518 lira idari para cezası uygulandı.

Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında denetim yaptı. Ocak ve Şubat ayı içerisinde yapılan av koruma ve kontrol çalışmalarında 192 avcı denetlendi. Yapılan denetimlerde usulsüz avlanan 11 kişiye 14 bin 518 lira idari para cezası uygulandı. 5 adet tüfeğe ise el konulurken 1 adet avcı kulübesi imha edildi. - TOKAT

Tokat'ta usulsüz avlananlara ceza yağdı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Para Cezası, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta usulsüz avlananlara ceza yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta usulsüz avlananlara ceza yağdı - Son Dakika
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