Tokat'ta uygulanacak proje ile sokak hayvanları rehabilite edilecek - Son Dakika

Tokat'ta yapılması planlanan hayvan koruma merkezinde sokak hayvanların rehabilite edileceği bildirildi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaptığı açıklamada, Tokat Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Projesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan bu alandaki ilk proje olduğunu belirtti.

Her canlının belediyesi olduklarını vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Bize emanet edilen her canlı için projelerimizi hızlı şekilde hayata geçirerek, can dostlarımızın yanında yer almaya devam ediyoruz. Hayvanları Koruma Kanunu teklifi, AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Bizler de Türkiye'de ilk olarak Tokat'ta kurduğumuz, kısa adı TOSHAB olan Tokat Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği projemizle, mamamatiklerimizle, kedi evlerimizle havyan dostu bir şehir olmaya devam edeceğiz. Tokat Valiliğimiz, İl Özel İdaremiz ve ilçe belediyelerimizin katılımlarıyla kurduğumuz birlik projesi, il genelinde yaşayan tüm sahipsiz hayvanların bakımı ve rehabilitasyonu için Türkiye ve dünyada ilk uygulama olması nedeniyle örnek bir proje ve uygulamadır. İl genelindeki 35 bin köpek ve 1000 sahipsiz kedi için 5 yıllık çalışma planımızı oluşturduk. Veteriner hekimlerimiz, veteriner sağlık teknisyenlerimiz ve teknikerlerimizle sağlık taramalarımızı yapıyoruz. Her yıl düzenli olacak kontrollerle yeni doğanlar kayıt altına alınırken, tedavileri yapılarak doğal yaşamlarına bırakılacaklar."

AK Parti tarafından Meclis Başkanlığına sunulan Hayvanları Koruma Kanunu teklifine göre hayvanların mal statüsünden çıkarılarak canlı statüsüne getirileceğini aktaran Eroğlu, "Hayvanların refahını sağlamak amacıyla hayvanların sahiplerinin borcu yüzünden icralık olması engellenecek. Kedi ve köpeklere dijital takip zorunluluğu getirilecek. Sahipli ve sahipsiz hayvan ayrımı ortadan kaldırılacak. Kara ve su sirkleri yasaklanıyor. Petshoplarda kedi, köpek satışının önüne geçiliyor. Projemizle yeni bir iş kapısı daha aralanmış oldu. Yaklaşık 100 kişi görev alacak. Bu arkadaşlarımız, işinde ehliyetli, liyakatli kişilerden oluşacak. Şehrimize, can dostlarımıza hayırlı olmasını diliyor, projede emeği geçen, katkı sunan birlik ortaklarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.