Tokat'ta uyum eğitimine katılan yabancılara belgeleri verildi - Son Dakika
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Tokat'ta uyum eğitimine katılan yabancılara belgeleri verildi

26.04.2022 09:06
Tokat'ta uyum eğitimine katılan yabancılara belgeleri verildi

Tokat'ta "Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitim Programı" kapsamında eğitime katılan yabancılara belge verildi.

Tokat'ta "Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitim Programı" kapsamında eğitime katılan yabancılara belge verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler başta olmak üzere Türkiye'de yasal kalış hakkına sahip tüm yetişkin yabancıların sosyal, ekonomik ve kültürel hayata uyumunun kolaylaştırılması amacıyla "Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitim Programı" hayata geçirildi.

Bu kapsamda Tokat'tın Yeşilyurt ilçesinde bulunan yabancılara halk eğitim merkezi görevlilerince eğitim verildi. 3 hafta süren ve 79 yabancının katıldığı eğitimin ardından belge töreni, Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda yapıldı.

Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt, kursa katılanlara teşekkür ederek, "Eğitime katılanlara belgelerini veriyoruz. Ayrıca eğitmenlerimize de teşekkür ediyorum." dedi.

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Göç idaresi genel müdürlüğü, milli eğitim bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta uyum eğitimine katılan yabancılara belgeleri verildi - Son Dakika


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