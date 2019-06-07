Son Dakika Haberleri: Tokat'ta uyuşturucu madde operasyonu
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Tokat'ta uyuşturucu madde operasyonu

1 saat önce

Tokat'ta, esrar maddesi imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon yapıldı.

Tokat'ta uyuşturucu madde operasyonu, System.String[]
Tokat'ta, esrar maddesi imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon yapıldı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat merkeze bağlı Kocacık köyünde şüpheli bir şahsın esrar maddesi imalatı ve ticareti yaptığı haberinin alan İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 3 gram toz esrar olduğu değerlendirilen madde, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan pet şişe, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca 1 adet şarjör ve 3 adet 7,65 mm fişek ele geçirildi. Yakalanan malzemelere el konulurken, şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:51 Kaynak: İHA
Tokat, 3. Sayfa
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