Tokat'ta uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Tokat'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alının 11 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye yol kontrollerinde durdukları araçlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 av tüfeği ve 7 tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan 10 şüpheli jandarmaya götürüldü.
Erbaa ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda durdurulan araçta bir miktar sentetik uyuşturucu ve 2 bin 80 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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