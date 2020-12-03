Son dakika: Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama - Son Dakika

Son dakika: Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

03.12.2020 13:35

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tokat'ta uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi tutuklandı.

Tokat'ta uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcıları torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Tokat merkezli Almus ve Turhal ilçelerinin yanı sıra İstanbul'da yapılan eş zamanlı yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Şahısların iş ve evleri ile araçlarında yapılan aramada 154 adet ecstasy hap, 42,20 gram skunk maddesi, 7,58 gram kubar esrar maddesi, 1,39 gram toz esrar maddesi, 1,38 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 1,07 gram kokain maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından ifadeleri alınan gözaltına alınan şahıslar sevk edildikleri Tokat Adliyesinde tutuklandı.

(Nurhan İçmez/İHA)

Son dakika: Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama
Son dakika: Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama
Son dakika: Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama
Son dakika: Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Operasyon, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama - Son Dakika


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