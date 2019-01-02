Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.
Tokat
'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, kente uyuşturucu getirilerek satılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis
ekipleri, il merkezi ve Niksar
ilçesinde 3 operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpeği Masha ile yapılan aramalarda, 391 uyuşturucu hap ile 45,46 gram skunk
(genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:13 Kaynak: AA
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