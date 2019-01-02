Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu

Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirilerek satılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, il merkezi ve Niksar ilçesinde 3 operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpeği Masha ile yapılan aramalarda, 391 uyuşturucu hap ile 45,46 gram skunk

(genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:13 Kaynak: AA

Tokat, Güncel
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