Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Tokat'tın Turhal ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Tokat'tın Turhal ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sütlüce köyü yakınlarda bir aracı durdurdu.
Araçtaki S.K. ve Ö.D'nin üst aramasında, 200 gram kubar esrar ile 16 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:20 Kaynak: AA
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