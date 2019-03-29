Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu
4 dakika önce
Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce ilçe girişinde durdurulan araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan S.A. ve F.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:45 Kaynak: AA
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