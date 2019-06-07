Son Dakika Haberleri: Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
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Tokat'ta uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kocacık köyünde bir kişinin esrar imalatı ve satışı yaptığı bilgisini aldı.
Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 3 gram toz esrar, 3 uyuşturucu madde içiminde kullanılan pet şişe, ruhsatsız tabanca ile mermiler ele geçirdi.
Zanlı gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:57 Kaynak: AA
Tokat, Güncel
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