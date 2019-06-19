Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:11 Kaynak: AA
'ın Erbaa
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2 bin 558 uyuşturucu hap ile 21,50 gram toz uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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