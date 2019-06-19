Son Dakika Haberleri: Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
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Tokat'ta uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Tokat'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2 bin 558 uyuşturucu hap ile 21,50 gram toz uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:11 Kaynak: AA
Erbaa, Tokat, Güncel
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