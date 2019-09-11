Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
46 dakika önce
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir kişi, ektiği Hint kenevirini sularken suçüstü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:42 Kaynak: AA
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir kişi, ektiği Hint kenevirini sularken suçüstü yakalandı.
Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çavuşbeyli köyünün ormanlık alanında N.P'nin yasa dışı olarak Hint kenevirini ektiği bilgisini aldı.
Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda şüpheliyi Hint kenevirini sularken suçüstü yakaladı.
Şüpheli, jandarma karakoluna götürüldü.
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