Son Dakika Haberleri: Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
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Tokat'ta uyuşturucu operasyonu

46 dakika önce

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir kişi, ektiği Hint kenevirini sularken suçüstü yakalandı.

Tokat'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir kişi, ektiği Hint kenevirini sularken suçüstü yakalandı.

Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çavuşbeyli köyünün ormanlık alanında N.P'nin yasa dışı olarak Hint kenevirini ektiği bilgisini aldı.

Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda şüpheliyi Hint kenevirini sularken suçüstü yakaladı.

Şüpheli, jandarma karakoluna götürüldü.

Jandarma, Reşadiye, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:42 Kaynak: AA
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