Son Dakika Haberleri: Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
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Tokat'ta uyuşturucu operasyonu

2 saat önce

Tokat'ta polis ekipleri düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda Afgan uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.

Tokat'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Tokat'ta polis ekipleri düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda Afgan uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Afganistan uyruklu 2 şahsın ikametlerinde yapılan aramada, 6 kök Hint keneviri ve 5 parça halinde 1 kilo 420 gram esrar ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.

Polis, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:46 Kaynak: AA
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