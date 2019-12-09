Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
6 saat önce
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:36 Kaynak: AA
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada merkeze bağlı Çamdere köyünde 2 kişinin evine operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda, bir ruhsatsız tabanca, 12 gram kubar esrar ve 4 gram esrar ele geçirdi.
Jandarma 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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