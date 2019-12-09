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Tokat'ta uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada merkeze bağlı Çamdere köyünde 2 kişinin evine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, bir ruhsatsız tabanca, 12 gram kubar esrar ve 4 gram esrar ele geçirdi.

Jandarma 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarma, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:36 Kaynak: AA
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