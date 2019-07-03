Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
1 saat önce
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli şahıs tutuklandı.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:47 Kaynak: İHA
'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli şahıs tutuklandı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri Reşadiye
ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 203 adet ecstasy hap, 37 adet sentetik ecza, 5 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli şahsa TCK-191 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca 'TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT
Üreticinin tarlada 1,75 TL'den satamadığı vişne İstanbul'da 10 TL'den satılıyor
Güzel oyuncu Lindsay Lohan, doğum günü için çırılçıplak soyundu
Diyarbakır'da dev operasyon! 5 milyon 430 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
10 bin dolara böbrek! Ameliyat masasında yakalandılar