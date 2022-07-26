Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Niksar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, Şahinli köyü, Kelkit çayı yanında bir kişiye ait arazide 302 kök kenevir, 15,950 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Niksar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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