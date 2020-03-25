Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

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Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
7 saat önce
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 71 uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 71 uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları çalışmada, İstanbul'dan Erbaa ilçesine giden bir yolcu otobüsündeki bir kişiye narkotik dedektör köpeği tepki verdi.
Ekiplerin şüphelinin üstünde yaptığı arama sonucu 71 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:18 Kaynak: AA
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