Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 175 uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erbaa ilçesinde şüphelendikleri bir kişinin üzerinde yaptıkları aramada 37 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada da 138 uyuşturucu hap daha ele geçirildiği, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.