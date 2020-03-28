Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

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Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
6 saat önce
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 13 uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 13 uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erbaa ilçesinde şüphelendikleri bir kişinin üzerinde yaptıkları aramada 13 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Şüphelinin gözaltına alındığını, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 12:22 Kaynak: AA
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