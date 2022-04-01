Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

01.04.2022 23:37
Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Tokat merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda mahkemeye sevk edilen 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Tokat merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda mahkemeye sevk edilen 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tokat merkezli olarak Ordu ve Trabzon illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskında gözaltına alınan 24 kişiden 14'ü savcılık sorgularının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 10 şüpheli ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 10 zanlıdan H.Ş. (43), S.Ç. (38), M.Y. (40), A.Y. (59) tutuklandı. Tutuklanan şahıslar jandarma ekipleri tarafından Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne götürüldü. - TOKAT

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

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Uyuşturucu, Reşadiye, Jandarma, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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