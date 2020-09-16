Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Tokat'ın Pazar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, narkotik dedektör köpeği Masha ile yapılan iki operasyonda 187,12 gram esrar, 1,53 gram kokain, 0,58 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Y. işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.