Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince narkotik dedektör köpeği "Masha" ile yapılan 2 operasyonda belirlenen adreslerde yapılan aramada, 34 kilo 832 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.Ö, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Kaynak: AA
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