Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
6 saat önce
Tokat'ın Erbaa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, İstanbul'dan ilçeye gelen bir aracı şüphe üzerine durdurdu.
Araçtaki 3 kişi üzerinde yapılan aramada 502,95 gram uyuşturucu madde ile 15 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 05:30 Kaynak: AA
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