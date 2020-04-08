Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Tokat'ın Erbaa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, İstanbul'dan ilçeye gelen bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçtaki 3 kişi üzerinde yapılan aramada 502,95 gram uyuşturucu madde ile 15 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.