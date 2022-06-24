Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

24.06.2022 14:40
Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde durdurdukları bir araçta narkotik dedektör köpeği "Masha" yardımıyla yaptıkları aramada 508,80 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Araçta bulunan B.E. ve M.S. polis ekiplerince, uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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