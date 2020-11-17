Tokat'ta, uyuşturucu satıcısına tutuklama - Son Dakika

Tokat'ta, uyuşturucu satıcısına tutuklama
17.11.2020 16:50
TOKAT'ta, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Y.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TOKAT'ta, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Y.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erbaa ilçesinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Y.K.'nin uyuşturucu hap sattığı bilgisine ulaştı. Y.K., belirlenen adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada ise 440 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Y.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika Alman yorumcular, Messi'ye benzettikleri F.Bahçeli Ömer Faruk'u Schalke'ye önerdiler Son Dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un koronavirüs testi pozitif çıktı Şarkıcı Aynur Aydın, "Sahiden yoruldum" diyerek sütyenli pozlarını paylaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasında anlaşma sağlandı Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Garajdan çıkan sürücü, geri manevra yaptığı sırada vatandaşa çarptı Bakan Soylu söz verdi, Somalı maden işçileri eylemlerini sonlandırdı