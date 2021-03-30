Tokat'ta, uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama - Son Dakika

Tokat'ta, uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

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TOKAT'ta, jandarma ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erbaa ve Niksar ilçesinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 329 uyuşturucu hap, 358 gram kenevir tohumu, 87 gram esrar ve 1 av tüfeği ele geçirilirken, 44 kişi ise gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 44 şüpheliden 11'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.