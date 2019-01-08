Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Uyuşturucu Ticaretine 4 Tutuklama

Tokat'ta Uyuşturucu Ticaretine 4 Tutuklama

1 saat önce

TOKAT'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda 4 kişi tutuklandı.

Tokat'ta Uyuşturucu Ticaretine 4 Tutuklama, System.String[]
TOKAT'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda 4 kişi tutuklandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tokat- Turhal karayolunda yol kontrol uygulaması yaptı. Uygulamada İstanbul'dan Tokat'a gelmekte olan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada G.B.A.'ya ait kol çantasının iç astar kısmına gizlenmiş 290 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. G.B.A. ile birlikte bağlantılı oldukları öğrenilen B.B., O.C. ve M.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:32 Kaynak: DHA

Turhal, Tokat, Güncel
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