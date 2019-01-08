Tokat'ta Uyuşturucu Ticaretine 4 Tutuklama
1 saat önce
TOKAT'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda 4 kişi tutuklandı.
TOKAT'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda 4 kişi tutuklandı. Tokat
İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri Tokat- Turhal
karayolunda yol kontrol uygulaması yaptı. Uygulamada İstanbul
'dan Tokat'a gelmekte olan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada G.B.A.'ya ait kol çantasının iç astar kısmına gizlenmiş 290 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. G.B.A. ile birlikte bağlantılı oldukları öğrenilen B.B., O.C. ve M.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Tokat
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:32 Kaynak: DHA
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