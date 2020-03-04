Tokat'ta vali yardımcıları ve kaymakamlar toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta vali yardımcıları ve kaymakamlar toplantısı yapıldı - Son Dakika

Tokat'ta vali yardımcıları ve kaymakamlar toplantısı yapıldı

6 saat önce

Tokat'ta vali yardımcıları ve kaymakamlar toplantısı gerçekleştirildi.

Tokat'ta vali yardımcıları ve kaymakamlar toplantısı yapıldı, System.String[]

Tokat'ta vali yardımcıları ve kaymakamlar toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda Vali Ozan Balcı başkanlığındaki toplantıya, vali yardımcıları ve kaymakamlar katıldı.

Vatandaşların işlerini ve yaşamlarını kolaylaştırmak, zenginleşmelerine, huzuruna ve refahına katkı sağlamak için hizmetlerin vatandaş odaklı yürütüldüğünü vurgulayan Balcı, "Hepimiz devletimizin ve milletimizin işlerini yapıyoruz. Hep birlikte yorulmadan, yılmadan, yılgınlık göstermeden, aşkla, şevkle, adaletle ve merhametle çalışacağız." dedi.

Balcı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:36 Kaynak: AA
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