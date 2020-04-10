Tokat'ta, vatandaşa 2 milyonluk destek verilecek - Son Dakika

Tokat Belediyesi tarafından korona virüs salgını nedeniyle çalışma imkanı olmayan, yardıma muhtaç kişilere yönelik olarak 2 milyon TL kaynak ayrıldığı bildirildi.



Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile telekonferans yöntemiyle yaptığı toplantıda virüsün etkilerini azaltmak adına yapılan çalışmalar ele alındı. Başkan Eroğlu, alınan önlemler kapsamında kronik hastalığı bulunan 66 personele izin verdiklerini ifade ederek, "Ayrıca esnek çalışma sistemine geçtik ve birimlerimizde belirli sayıda dönüşümlü olarak personellerimiz görevlerine devam ediyorlar. Özellikle dört müdürlüğümüzde yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü personellerimize ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.



2 milyonluk destek verilecek



Başkan Eroğlu, yardıma ihtiyacı olanlara yönelik çalışma yürüttüklerini belirterek, "Önümüzdeki iki ay için 10 bin paket hazırlatıyoruz. Bu 10 bin paketi 2 aylık süreçte yardıma muhtaç hale gelmiş insanlarımızın hepsine dağıtacağız. Ayrıca maddi durumu sıkıntıya düşen insanlarımıza toplamda 250 bin TL'lik hediye çeki dağıtacağız. Yine nakit para ihtiyacı olanlara ise encümenimiz üzerinden toplamda 750 bin TL'lik nakit para ayırdık. Önümüzdeki iki aylık süre için toplamda 2 milyon TL'lik para ayırdık. İhtiyaçlı olduğuna inandığınız insanları bizlere iletmeniz durumunda yardımları gerçekleştireceğiz. Yine maske konusunda halkımıza dağıtımları gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. - TOKAT