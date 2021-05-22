Tokat'ta vatandaşlar dolu yağışına karşı araçlarını korumaya aldı - Son Dakika

Tokat'ta vatandaşlar dolu yağışına karşı araçlarını korumaya aldı

Tokat'ın Turhal ilçesinde vatandaşlar, dolu yağışına karşı araçlarını naylon ve battaniyeyle örttü.

Tokat'ın Turhal ilçesinde vatandaşlar, dolu yağışına karşı araçlarını naylon ve battaniyeyle örttü. Belediyenin merkezi anons sistemi üzerinden vatandaşlara meteorolojinin dolu uyarısı hatırlatılarak, tedbir uyarısı yapıldı. İlçe sakinleri de araçlarını battaniye, halı ve naylon gibi malzemelerle kapatarak önlem aldı. Vatandaşlardan Halil Karakaş, dolu yağışı uyarısı yapıldığını hatırlatarak, "Biz de aracımızı güvence altına aldık ve üzerini battaniyeyle kapattık." dedi.

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