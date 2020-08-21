Tokat'ta vatandaşlar müjdeyi ekranlardan takip etti - Son Dakika

Tokat'ta vatandaşlar müjdeyi ekranlardan takip etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Sondaj gemisinin Tuna-1'de başladığı çalışmada 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiği müjdesini Tokat'ta vatandaşlar ekranların başında ilgiyle takip etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği müjdeyi Tokat'ta vatandaşlar ilgiyle takip etti. Müjdeyi merak edenler televizyonları açarak ekranlara kilitlendi. Kentte çay ocaklarında vatandaşlar, bazı esnaflar ise iş yerlerinden müjdenin ne olduğunu merakla bekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini vermesinin ardından vatandaşlar sevinçle karşıladı.

"ARTIK DÜNYA DEVLETLERİ BİZDEN KORKSUN"

Çay ocağında müjdeyi takip eden Mete Tanaydın İmamoğlu, "Reisimizin yapmış olduğu bu açıklama ile Türkiye şaha kalkmıştır. Artık dünya devletleri bizden korksun. Sayın Cumhurbaşkanımız burada 320 milyar metre küp doğal gaz olduğunu söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devletine en az 100 yıl yeteceğini düşünüyorum." dedi. Canlı yayını takip eden Öznur Yıldırım ise, "Bizde arkadaşlarımız ile birlikte müjdeyi dinledik. Karadeniz'de ki sondaj gemimizin başarıya ulaştığını duyduk. Çok mutluyuz. İnşallah aynı haber Akdeniz'den gelir. Heyecanla bekliyoruz. diye konuştu.