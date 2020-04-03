Tokat'ta Vefa Sosyal Destek Grubu yardımları sürüyor - Son Dakika

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Tokat'ta Vefa Sosyal Destek Grubu yardımları sürüyor
6 saat önce
Tokat Valiliği koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grbu'nca yardım kolileri hazırlandı.
Tokat Valiliği koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grbu'nca yardım kolileri hazırlandı.
İçişleri Bakanlığının başlattığı, Valilik koordinesinde kaymakamlıkların yürüttüğü, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının personelinin yer aldığı Vefa Sosyal Destek Grubu, çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdürüyor.
Valilik koordinesinde 7 bin koli gıda, 7 bin koli de temizlik malzemesinden oluşan yardım, il genelinde yalnız yaşayan veya kimsesi olmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara teslim ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:52 Kaynak: AA
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