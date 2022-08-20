Tokat'ta üreticiler vişnenin veriminden memnun - Son Dakika
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Tokat'ta üreticiler vişnenin veriminden memnun

20.08.2022 11:10
Tokat'ta üreticiler vişnenin veriminden memnun

Tokat'ta "vişne diyarı" diye anılan Kızılöz köyünde vişne üreticileri bu yıl 1200 ton rekolte bekliyor.

Tokat'ta "vişne diyarı" diye anılan Kızılöz köyünde vişne üreticileri bu yıl 1200 ton rekolte bekliyor.

Almanya'da çalıştıktan sonra memleketi Tokat'ın merkeze bağlı Kızılöz köyüne dönen Selahattin Ekiz, 1980'li yıllarda arazisine vişne ağaçları dikti.

Zamanla diğer köy sakinlerinin de bu işe yönelmesiyle köyde vişne yetiştiriciliği gelişti. Bugün 80 hanede 500 kişinin yaşadığı köyde vişne üreticiliği, en önemli gelir kaynağını oluşturuyor.

Köyde bulunan yaklaşık 70 bin vişne ağacından yılda ortalama 1000 ton rekolte elde ediliyor. Köyde temmuz ayının son haftasında başlayan vişne hasadı, ağustos ayının sonlarına kadar devam ediyor.

Kızılöz köyü Muhtarı Sıtkı Mutluyıl, AA muhabirine, köylerinin vişnesiyle ünlü olduğunu söyledi.

Bu yıl 1200 tona yakın rekolte beklediklerini dile getiren Mutluyıl, "Verim, Allah'a çok şükür bu sene yağışların bol olması sebebiyle iyi. Kalite oranımız da iyi, memnunuz. Denemişler, en iyi vişne olmuş. Atalarımızın yaptığı gibi devam ettirmeye çalışıyoruz. İlerleyen yıllarda vişnede verimin ikiye katlanacağını düşünüyoruz." dedi.

Vişneyi tüccarlar aracılığıyla yurt içi ile yurt dışına gönderdiklerini belirten Mutluyıl, ürünlerinin Almanya ve Rusya başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edildiğini kaydetti.

Çiftçi Ömer Sadırıcıer de verimin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Yıllar önce vişne dikmişler. Bizim köyümüz 1000 rakımlı. Tokat'ta vişnenin hasadı en son bizim köyde olur." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Almanya, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta üreticiler vişnenin veriminden memnun - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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