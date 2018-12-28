Tokat'ta Yaban Hayvanları İçin Doğaya 3 Ton Yem Bırakıldı

TOKAT Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanacak yaban hayvanları için ormanlık alanlara 3 ton yem bırakıldı.

TOKAT Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanacak yaban hayvanları için ormanlık alanlara 3 ton yem bırakıldı.



Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının kış koşullarında da yiyecek bulabilmesi için harekete geçti. Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü İhsan İkinci, yaban hayvanlarına yem desteği sağlamak amacıyla besi yemi, ot, yonca ve sakatattan oluşan 3 ton yemin doğaya bırakıldığını söyledi. İkinci, "Yılın ilk karı yağıp, doğanın beyaz örtüye bürünmesiyle aralık ayında, ilimizin çeşitli noktalarında yemleme çalışmaları yapılmış ve doğaya yonca türü yemler verilerek, yaban hayatının desteklenmesi amaçlanmıştır. Yapılan yemleme çalışmaları ile ağır kış şartlarından dolayı aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine yaklaşarak, can ve mal kayıplarına sebep olmaları engellenirken, yaban hayvanlarının popülasyonu da desteklenmektedir. Hayvanlarımıza sahip çıkmak, insani sorumluluğumuz olmasının yanı sıra ülkemizin biyolojik çeşitliliğini korumak bakımından da önemli bir görevimizdir" diye konuştu.



- Tokat

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