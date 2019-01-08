Tokat'ta Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Tokat'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldıTOKAT - Tokat'ta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayacağı düşünülen yaban hayvanları için ormanlık alanlara yem bırakıldı.

Tokat'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı



TOKAT - Tokat'ta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayacağı düşünülen yaban hayvanları için ormanlık alanlara yem bırakıldı.

Tokat'ta, ormanlık alanlara İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü çalışanları ciplerle çıkarak yaban hayvanları için yem bıraktı. Ekipler 30 santime varan kar kalınlığı nedeni ile karı çiğnedikten sonra çuvallarla yem döktü. Geyik, dağ keçileri için ise balyalarla çam ağaçları altına ot bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayatının korunması için besi yemi, ot ve yoncadan oluşan 4 ton yem bırakılacağı bildirildi.

Tokat Valisi Ozan Balcı, yaban hayatının korunması için ellerinden gelen çabayı göstermeye devam ettiklerini ifade ederek, "Bizim için vatan sadece bir toprak parçasından ibaret değildir. Bu coğrafya aziz şehitlerimizin kanı ile sulanmıştır. Vatanı vatan yapan bir de kurdu ile kuşu ile börtüşüyle böcüğü ile havası ile suyu ile toprağı ile bir bütündür. Bu ağır kış koşullarında özellikle yabani hayvanların aç kalmamaları için doğa ve milli parkla müdürlüğümüz onlar için buğday arpa yem bırakıyorlar doğaya. Bunu da zevkle yapıyoruz. Çünkü onları aç bırakmamız lazım. Onlara ihtiyacımız var bizim. Onları korumamız lazım. Bu nedenle anlamlı ve önemli buluyorum" diye konuştu.

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