Tokat'ta yaban kedisi fotokapanla görüntülendi - Son Dakika
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Tokat'ta yaban kedisi fotokapanla görüntülendi

6 saat önce

Tokat'ta yaban kedisi fotokapanla görüntülendiTOKAT'ın Erbaa ilçesinde doğada rastlanması zor olan, nesli tehlike altındaki yaban kedisi (Felis silvestris), yaban hayatı araştırmaları yapan Kenan Kesmez'in (38) kurduğu fotokapanla görüntülendi.

Tokat'ta yaban kedisi fotokapanla görüntülendi

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde doğada rastlanması zor olan, nesli tehlike altındaki yaban kedisi (Felis silvestris), yaban hayatı araştırmaları yapan Kenan Kesmez'in (38) kurduğu fotokapanla görüntülendi.

İstanbul'da özel bir şirkette bilgisayar teknikeri olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Kenan Kesmez, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaban hayatını araştırmaları yapmaya karar verdi. Kesmez 9 ay önce Canik Dağı eteklerine araştırmalarına yardımcı olması için güneş enerjisi ile çalışan ve kaydettiği görüntüleri internet aracılığıyla aktaran bir fotokapan sistemi kurdu. Vatandaşların da istedikleri an video paylaşım sitesi üzerinden canlı izleyebileceği sistemle 30 Ocak günü doğada görüntülemesi zor olan yaban kedisi kameralara yansıdı. Fotokapan yakınlarında bir süre gezinen yaban kedisi daha sonra uzaklaştı.

Sistemin ARGE çalışmalarına 2 yıl önce başladığını ifade eden Kenan Kesmez, bu sayede nesli tehlike altında olan ve kolay kolay kameralara yakalanmayan yaban kedisini canlı olarak izleyebildiklerini söyledi.

Tokat'ta yaban kedisi fotokapanla görüntülendi

İstanbul, Erbaa, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:06 Kaynak: DHA
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