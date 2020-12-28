Tokat'ta Yağcımusa Göleti inşaatı tamamlandı - Son Dakika

Tokat'ta Yağcımusa Göleti inşaatı tamamlandı

28.12.2020 15:07
Tokat'ta Yağcımusa Göleti inşaatı tamamlandı, System.String[]

Tokat'ın Artova ilçesinde Yağcımusa Göleti inşaatı tamamlandı.

Tokat'ın Artova ilçesinde Yağcımusa Göleti inşaatı tamamlandı.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Tokat ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, DSİ Genel Müdürlüğü olarak bu kapsamda Tokat'ta bir göleti daha tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yıldız, "Bugün Tokat ilimize yeni bir müjde veriyoruz. Tokat Artova Yağcımusa Göleti'ni tamamlayarak su tutmaya başladık. Artova Yağcımusa Gölet'inde depolanacak su ile 1250 dekar tarım arazinin sulanması sağlanacak olup ülke ekonomisine yıllık 1 milyon 757 bin 888 TL katkı sağlamasını hedeflemekteyiz. Gölet'imiz Tokat ilimize ve bölge çiftçisine hayırlı olsun." ifadesinde bulundu.

Devlet Su İşleri, Artova, Tarım, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta Yağcımusa Göleti inşaatı tamamlandı - Son Dakika


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