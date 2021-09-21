Tokat'ta yakalanan 3 hırsızlık zanlısından 1'i tutuklandı - Son Dakika

Tokat'ta gözaltına alınan 3 hırsızlık zanlısından 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kentteki villa ve dairelerden ziynet eşyası ile para çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan R.Z, H.B. ve M.M. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan R.Z. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat'ta son üç yılda özellikle villa ve dairelerden ziynet eşyası ve para çalınmasıyla ilgili polis ekiplerince 500 saatlik kamera kaydı görüntüleri izlenmişti. Görüntülerde kente kiraladıkları araçla çok kez geldikleri belirlenen R.Z, H.B. ve M.M. dün gözaltına alınmıştı.